Не может быть пауз в поддержке, когда нужно спасать людей от террора, - Зеленский

Не может быть пауз в помощи Украине ни на день, ни на неделю и тем более на месяцы, когда украинские военные должны ежедневно спасать украинских граждан от террора со стороны россиян.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Каждый день наши города и села терпят подобные удары. Каждый день Украина теряет людей из-за российского зла. И не может быть пауз ни на день, ни на неделю или тем более на месяцы в поддержке, когда нужно просто защищать жизнь, просто спасать людей от террора", - заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что в результате удара россиян по Кривому Рогу десятки людей ранены, среди них девять детей, кроме того три человека погибли.

По словам президента Украины, спасательная операция завершилась, но пострадавшим и дальше оказывается необходимая помощь.

"Спасибо всем, кто был вовлечен в спасательную операцию: ГСЧС, медикам, Нацполиции, психологам, волонтерам. Каждому и каждой, кто заботится о наших людях, велика благодарность. И всем, кто обеспечивает ответственность государства-террориста", - подчеркнул Зеленский.

Удар россиян по Кривому Рогу 12 марта

Сегодня вечером, 12 марта, оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Кривом Роге. Сообщалось о десятках раненых и вероятном нахождении людей под завалами в поврежденных многоэтажках.

По состоянию на 21.30 в Долгинцевском и Металлургическом районах города в результате вражеских обстрелов три человека погибли и более 40 получили ранения, среди них – дети. Повреждения и разрушения получили многоквартирные дома, более 300 квартир, здания и автомобили.

Все подробности российского удара по городу – в материале РБК-Украина.