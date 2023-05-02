Может быть громко. Жителей Киевской области предупредили о взрывах

В Вышгородском районе Киевской области сегодня, 2 мая, могут быть слышны взрывы. Они связаны с работами по уничтожению взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
"Сегодня, 2 мая, на территории Вышгородского района подразделения ГСЧС проводят работы по уничтожению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
В ОВА призывают жителей соблюдать правила безопасности и сохранять спокойствие.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Вышгородском районе Киевской области обнаружили часть реактивного снаряда от РСЗО "Ураган".
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