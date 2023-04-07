Может быть громко. В Киевской области проведут ликвидацию взрывчатки

Жителей Бориспольского района Киевской области предупредили о работе пиротехнических служб.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.
Как сообщили в ведомстве, в районе будет проходить ликвидация взрывчатки. Поэтому местные жители могут слышать взрывы.
Украинцев призывают сохранять покой, а во время тревоги находиться в укрытиях.
По данным руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, в Бориспольском районе, недалеко от села Вороньки, были обнаружены остатки вражеского беспилотника.
"Вблизи села Вороньков только нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", - написал он в Telegram.
Напомним, во вторник, 4 апреля, в Киеве и области раздавались звуки взрывов. Они связаны с уничтожением взрывоопасных предметов в северных окрестностях столицы.
Напомним, 2 апрелявозле жилого дома в Белой Церкви произошел взрыв , в результате чего погиб человек.
Также отметим, что недавно собака в селе Мощун Киевской области в лесу обнаружила гранату .
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