ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати опитувань по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мозамбіку вдвічі зросла кількість хворих на холеру

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 21:05
У Мозамбіку вдвічі зросла кількість хворих на холеру
Ілюстративне фото (twitter.com/OMSMocambique)

Найбільша кількість хворих в районах постраждалих від повені

Влада Мозамбіку повідомила, що в країні, де пройшов сильний тропічний циклон, за останні дві доби вдвічі зросла кількість хворих на холеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Повідомляється, що найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на холеру сталося у другому за величиною місті країни Бейре, який в результаті недавньої природної стихії був майже повністю зруйнований. Лікарі фіксують щодня там близько 200 нових випадків підозри зараження на холеру.

Так як місто потерпає через брак питної води, а також зруйнованої від повені каналізації і пошкодження системи водопостачання, захворювання поширюється з величезною швидкістю.

Всесвітня організація охорони здоров'я направила в Мозамбік 900 тис. вакцин, які повинні будуть доставлені в понеділок, 1 березня. Разом з тим в районах буде розгорнута термінова кампанія з вакцинації населення від холери.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Мозамбіку число жертв повені перевищила 600 осіб. Міністр з питань навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя розповів, що в результаті повені близько 110 тис. жителів країни втратили свої будинки і були змушені переселитися в тимчасові притулки, а Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що почали з'являтися перші випадки холери.

Кількість жертв повені в Мозамбіку продовжує зростати У Мозамбіку повінь забрала життя декількох сотень людей
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України МозамбікЕпідемія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся