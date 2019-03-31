У Мозамбіку вдвічі зросла кількість хворих на холеру

Ілюстративне фото (twitter.com/OMSMocambique)

Найбільша кількість хворих в районах постраждалих від повені

Влада Мозамбіку повідомила, що в країні, де пройшов сильний тропічний циклон, за останні дві доби вдвічі зросла кількість хворих на холеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Повідомляється, що найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на холеру сталося у другому за величиною місті країни Бейре, який в результаті недавньої природної стихії був майже повністю зруйнований. Лікарі фіксують щодня там близько 200 нових випадків підозри зараження на холеру.

Так як місто потерпає через брак питної води, а також зруйнованої від повені каналізації і пошкодження системи водопостачання, захворювання поширюється з величезною швидкістю.

Всесвітня організація охорони здоров'я направила в Мозамбік 900 тис. вакцин, які повинні будуть доставлені в понеділок, 1 березня. Разом з тим в районах буде розгорнута термінова кампанія з вакцинації населення від холери.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Мозамбіку число жертв повені перевищила 600 осіб. Міністр з питань навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя розповів, що в результаті повені близько 110 тис. жителів країни втратили свої будинки і були змушені переселитися в тимчасові притулки, а Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що почали з'являтися перші випадки холери.