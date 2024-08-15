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НАБУ просят проверить тендер ГП "Медицинские закупки" на лекарствах для онкобольных

Фото: НАБУ просят проверить тендер ГП "Медицинские закупки" на лекарствах для онкобольных (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Детективов НАБУ и САП призвали проверить тендер по закупке лекарства для онкобольных, который проводился ГП "Медицинские закупки".

Об этом заявил адвокат Олег Перегуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, речь идет о тендере на закупку препаратов для онкобольных "Эверолимус", дозировкой 5 и 10 мг. Торги выиграла компания ООО "Укрфармгрупп", предложив цену, которая в целом была на 212 млн гривен ниже другого участника тендера.

Позже один из участников торгов подал жалобу в АМКУ по отмене результатов тендеров. И комитет упразднил результаты тендера.

В тендере также фигурирует ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом", являющиеся участниками ряда скандалов по продаже лекарств по завышенной схеме.

Именно они почти одновременно подали практически идентичные предложения выше других. После этого, одна из компаний подала жалобу в Антимонопольный комитет по "аномально низкой" цене победителя торгов. АМКУ вместе с ГП "Медицинские закупки Украины" упраздняют результаты тендера в пользу одной из компаний с завышенными ценами, говорит правозащитник.

Перегуда также отметил, что компания "Евро Лайфкер Прайвит Лимитед", уполномоченный представитель в Украине фармпроизводителя "Натко Фарма Лимитед", чью продукцию предлагало ООО "Украфармгрупп", обратилась к президенту, СНБО, лидерам фракций ВРУ, народным депутатам и правоохранительным органам с просьбой вмешаться. в ситуацию.

Кроме того, компания также подала заявление о предотвращении уголовного правонарушения министру здравоохранения Виктору Ляшко, и.о. о. директора Бюро экономической безопасности Вадиму Перхуну и главе счетной палаты Ольге Песчанской.

Также адвокаты компании готовят документацию для правоохранительных органов Индии, Испании и Нидерландов относительно производителей групп Synthon, Biocon, о поддержке деятельности их дистрибьюторов - ООО ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом" на территории Украины.

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