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Минздрав увеличил срок действия электронного рецепта

Иллюстративное фото: Минздрав увеличил срок действия электронного рецепта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается прежним – 10 дней. Также рецепт на лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускающие на льготных условиях, или на экстемпоральные лекарственные средства, срок также остается прежним - 30 календарных дней.

А вот что касается рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, то срок их действия продлен с 30 до 90 календарных дней.

Минздрав напоминает, что наркотические лекарства отпускают только по электронному рецепту.

Напомним, граждане Украины могут получить бесплатные лекарства для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.

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лікаріМинистерство здравоохранения Украины