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Минздрав при поддержке Favbet начал первое в стране исследование по игровой зависимости

Фото: Минздрав при поддержке Favbet начало первое в стране исследование по игровой зависимости (flickr)
Автор: Юлия Бойко

Министерство здравоохранения при поддержке Favbet приступило к первому масштабному исследованию зависимости от азартных игр в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков Министерства здравоохранения Украины.

Общественное исследование проводит команда экспертов, социологов и научных деятелей общественного союза "Центр ответственной игры" (RGC) и Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков Минздрава Украины при поддержке главного мецената - Favbet.

На основе изучения игрового поведения лиц, играющих в азартные игры, команда научных деятелей, врачей, психологов, юристов и социологов установит критерии патологического и проблемного игрового поведения и сформирует «портрет» позитивного и проблемного игрока.

Это поможет гемблинговым компаниям и врачам своевременно выявлять признаки рискового игрового поведения и упреждать игровую зависимость.

Также результатом такой работы станут рекомендации для профессиональной медицинской общественности по применению протоколов лечения игровой зависимости.

Исследование поможет разработать инструментарий самовыявления проблемного/патологического игрового поведения игрока и на основе критериев такого поведения разработать алгоритм действий и рекомендации по самопомощи для предотвращения риска возникновения зависимости от азартных игр.

Также исследование должно помочь разработать рекомендации для организаторов игрового бизнеса по выявлению игроков с проблемным/патологическим игровым поведением и алгоритм действий ответственных представителей относительно помощи таким людям.

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Министерство здравоохранения Украины