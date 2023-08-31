Минздрав готовит второе заседание рабочей группы по привлечению инвестиций и развитию медицины

Как отмечается, новый этап медицинской реформы призван адаптировать украинскую медицину к вызовам военного времени, а также решить задачи послевоенного восстановления и модернизации отрасли, включающей привлечение отечественных и иностранных инвестиций, расширение государственно-частного партнерства, чтобы украинцы имели возможность пользоваться услугами частных медицинских учреждений в рамках программы государственных медицинских гарантий Национальной службы здравоохранения.

Рабочая группа объединяет опыт представителей международных донорских организаций, профессионалов из медицинских учреждений разных форм собственности, Министерства здравоохранения Украины и представителей парламента.

От министерства в состав рабочей группы входят его руководитель Виктор Ляшко, а также Сергей Дубров, первый заместитель министра здравоохранения Украины; Евгений Гончар, начальник отдела по вопросам формирования политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обеспечения; Алексей Яременко, руководитель Проектного офиса по восстановлению системы здравоохранения; Тарас Гриценко, уполномоченный по вопросам реформ Проектного офиса по восстановлению системы здравоохранения.

Международных партнеров по поддержке реформирования и предоставлению финансовой помощи Украине представляют Хабихт Ярно, председатель Представительства ВОЗ в Украине; Павел Брагинский и Наталья Коваленко - советники по политике в сфере здравоохранения проекта USAID "Поддержка реформ здравоохранения".

От депутатского корпуса в состав рабочей группы вошли представители профильных комитетов Верховной рады Михаил Радуцкий, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, и Анна Пуртова, председатель подкомитета по вопросам государственных инвестиционных проектов парламентского комитета по бюджету.

Профессиональное медицинское сообщество в рабочей группе представляют Наталья Гусак, председатель Национальной службы здоровья Украины; Елена Ещенко, председатель Ассоциации частных медицинских учреждений Украины, генеральный директор "Смарт Медикал Центр", а также руководители частных медицинских учреждений: Вадим Шекман, гендиректор сети "Добробут"; Алексей Бабич, гендиректор сети медлабораторий "ДИЛА"; Татьяна Михнова, гендиректор медицинского центра Святой Параскевы; Тигран Арутюнян, гендиректор клиники "Дом медицины".

Также в состав рабочей группы вошла Ирина Кондратова, работающая в настоящее время в Минздраве, а до последнего времени возглавлявшая региональный перинатальный центр в составе КНП Харьковского областного совета "Областная клиническая больница", была внештатным экспертом НСЗУ. В прошлом году Кондратова попала на обложку Time за спасение младенцев под обстрелами и была включена Всемирной службой BBC в перечень 100 выдающихся женщин 2022 года.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина заинтересована в улучшении доступности и качества медицинской помощи. Профессиональный диалог между государством и представителями здравоохранения всех форм собственности ускорит необходимые изменения и будет способствовать восстановлению разрушенной войной медицинской инфраструктуры и инновационному развитию сферы здравоохранения.

Также министр Ляшко заверил, что Минздрав будет действовать максимально оперативно: рабочая группа "Усиление роли частных учреждений в восстановлении и развитии системы здравоохранения" будет собираться ежемесячно, чтобы предоставить украинцам возможность пользоваться услугами учреждений частного медицинского сектора в рамках программы медицинских гарантий.