Молчаливый враг планеты. Почему ИИ становится новой экологической угрозой: исследование

Ежегодное обновление смартфонов - экологическая проблема

Согласно исследованию Harvard Business Review, искусственный интеллект потребляет тысячи МВт/ч электроэнергии и выбрасывает сотни тонн углерода. Это эквивалентно ежегодным выбросам углерода сотнями домохозяйств.

Тренировка моделей ИИ также приводит к истощению пресной воды. По мере усложнения ИИ и конкуренции затраты на вычислительные мощности только растут, усугубляя проблему.

Дата-центры и экология

Большинство крупных ИИ-систем размещаются в дата-центрах, которые потребляют огромные объемы электроэнергии и требуют обширных ресурсов для строительства и эксплуатации. Например, один мощный сервер весом около 2 кг требует около 800 кг сырья (без учета микрочипов).

Кроме того, вода, необходимая для охлаждения электроники, - дефицитный ресурс, который нельзя бездумно расходовать.

Дата-центры также производят электронные отходы с опасными веществами, такими как ртуть и свинец. Эти токсичные вещества наносят серьезный вред экосистемам и животному миру, а их утилизация на масштабном уровне - крайне сложная задача.

Питание ИИ (главная нагрузка на энергетику)

Для работы дата-центров и ИИ требуется много энергии, зачастую из невозобновляемых источников - угля, нефти и газа. Они обеспечивают около 75% глобальных выбросов парниковых газов, ускоряя климатические изменения. К сожалению, полностью переходить на "зеленую" энергию дата-центры пока не готовы.

Для питания ИИ требуется много энергии (фото: Google)

Производство техники для ИИ - еще один удар по экологии

Изготовление устройств с ИИ связано с высокими энергетическими затратами и добычей металлов, что дополнительно увеличивает нагрузку на окружающую среду. Пока спрос на такие гаджеты растет, сокращение производства маловероятно.

Цифровая активность и ее вклад в выбросы

По данным Earth.org, веб-серфинг, соцсети, стриминг и видеоконференции могут составлять до 40% индивидуального углеродного бюджета. Запросы в ChatGPT потребляют в 10 раз больше электроэнергии, чем обычный поиск Google (по данным Международного энергетического агентства).

ИИ-обзоры в поиске Google требуют в 30 раз больше энергии для генерации текста, чем простой поиск информации. Однако Google отмечает, что с момента запуска технология стала на 80% энергоэффективнее благодаря техническим инновациям.