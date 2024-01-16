Моуринью уволен с должности тренера "Ромы" после серии неудач

60-летний португалец потерял должность алленаторе "волков". Он работал с римлянами с лета 2021 года.

"Мы благодарим Жозе от имени всех нас в "Роме" за страсть и преданность делу, которые он проявил с момента своего прибытия в ряды "джаллоросси". У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его руководстве, но мы считаем, что немедленные изменения в интересах клуба", – говорится в заявлении боссов клуба.

Моуринью провел два полных сезона во главе "Ромы". В первом он триумфовал с "волками" в Лиге конференций и финишировал на 6-й позиции в Серии А. Во втором же дошел до финала Лиги Европы и завершил чемпионат на той же 6-й позиций. В данный момент римляне занимают 9-е место, отставая от топ-4 на пять пунктов.

Кто такой Жозе Моуринью

Уроженец Сетубала, после непродолжительной игровой карьеры в 80-х перешел на тренерскую работу. Толчок к работе на профессиональном уровне получил благодаря сотрудничеству с Бобби Робсоном в качестве переводчика.

Вместе с английским специалистом работал в лиссабонской "Бенфике", "Порту" и испанской "Барселоне". Остался в рядах каталонцев после назначения Луи ван Гала. В 2000 году начал самостоятельную тренерскую карьеру в "Бенфике", позже тренировал "Лейрию".

Первых успехов добился во главе "Порту", с которым работал в 2002-2004 гг. Завоевал с "драконами" 2 чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Португалии, выиграл Кубок УЕФА и триумфовал в Лиге чемпионов. Перебрался в Англию, где в разные годы работал с лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом", а также "Манчестер Юнайтед".

Наибольших успехов добился с "синими" – 3 титула АПЛ, Кубок Англии, 3 Кубка лиги, Суперкубок Англии. Зато с МЮ завоевал Кубок Англии и Кубок лиги, а также победил в Лиге Европы 2016/17. Во главе же миланского "Интера" после Суперкубка Италии и Скудетто в первый сезон оформил требл во втором, триумфовав в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов.

Неубедительным был период работы Моуринью с мадридским "Реалом" в 2010-2013 гг. "Сливочные" с португальцем во главе стали чемпионами Испании в сезоне 2011/12, а также завоевали по Кубку и Суперкубку Испании. Впрочем, обычно находились в тени "Барселоны" Пепа Гвардиолы.

Прозвища – "Особенный", "Моур". Собрал целую коллекцию индивидуальных призов, а интерес к собственной персоне подогревал т. н. играми разума – словесными перепалками и конфронтацией с другими тренерами, футболистами команд-соперниц, медиа, арбитрами и даже собственными подопечными.