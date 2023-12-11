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Моуринью использовал болбоя для переписки с лидером команды: веселое видео

Фото: Жозе Моуринью остается "Особенным" (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорцив

Наставник итальянской "Ромы" Жозе Моуринью воспользовался услугами парня, который подавал мячи в поединке 15-го тура Серии А, чтобы передать указания вратарю команды Рую Патрисиу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sports Digitale.

Именитый португалец воспользовался возможностью внести коррективы во время встречи с "Фиорентиной" (1:1). Опытный специалист написал записку голкиперу "волков" в финальные минуты.

Моуринью пришлось "выйти на связь" с командой на 87-й минуте, когда "Рома" осталась вдевятером. Залевски и Лукаку получили красные карточки. Через две минуты после удаления бельгийца болбой принес записку от португальского тренера Патрисиу.

В конце концов "Рома" удержала боевую ничью с "фиалками". Римляне открыли счет в дебюте поединка усилиями Лукака. "Фиорентина" сравняла счет голом Мартинеса Куарты в середине второй половины. "Волки" вышли на 4-е место в турнирной таблице, а "Фиорентина" идет на 7-й позиции.

Моуринью имеет особую связь с болбоями во всех командах, с которыми работал. В частности, в "Тоттенхэме" португалец сделал звездой парня, который своевременным подачей мяча позволил "шпорам" забить важный гол в быстрой атаке в матче Лиги чемпионов. Впоследствии болбой по приглашению тренера провел день на тренировочной базе лондонцев.

 

 

К слову, туринский "Ювентус" ради Судакова запланировал распродажу в зимнее трансферное окно.

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