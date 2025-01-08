В МОУ рассказали о голосовании на выборах в антикоррупционный совет несмотря на DDoS-атаку

По данным оборонного ведомства, в течение 7 января 101 215 граждан Украины приняли участие в интернет-голосовании за членов Общественного антикоррупционного совета при МОУ.

"Несмотря на DDoS-атаку, техническая команда защитила процесс голосования. Попытки повлиять на ход конкурса были остановлены", - передали в министерстве.

Также отмечается, что на фоне таких кибератак на IT-инфраструктуру страны голосование "было доступно исключительно для пользователей украинских сетей".

Указывается, что пользователи обратили внимание "на значительное количество голосов с одинакового IP-адреса".

"Это объясняется тем, что Минобороны применяет сервисы Cloudflare для защиты от киберугроз. Подобные технологии также могут использоваться на устройствах пользователей с включенными программными средствами, которые анонимизируют трафик (например, Private Relay на macOS или iOS)", - пояснили в ведомстве.

В МОУ добавили, что в результате в логах голосования для ряда пользователей, которые уже отдали свои голоса, регистрировался IP-адрес 127.0.0.1.

"Личность каждого пользователя верифицировалась благодаря авторизации через партнерские сервисы BankID и Дія.Підпис, а специально назначенная команда быстрого реагирования контролировала прозрачность процесса", - говорится в публикации министерства.

Что касается участия в онлайн-голосовании украинских защитников на фронте, то благодаря доступу к сайту через терминалы Starlink и техническому сопровождению они также смогли отдать свои голоса на выборах состава антикоррупционного совета при МОУ.

"Результаты онлайн-голосования предоставлены Комиссии по обеспечению проведения конкурса для проверки, и будут официально обнародованы в течение 5 рабочих дней", - добавили в министерстве.