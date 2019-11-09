"Мотор Січ" скасувала ряд авіарейсів з Києва

Авіакомпанія "Мотор Січ" скасувала всі авіарейси з Києва до Ужгорода, Львову та Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Як повідомляється, авіакомпанія до 20-21 грудня скасувала рейси з Києва до Львову та Одеси. В "Мотор Січ" наголосили, що пасажири скасованих авіарейсів можуть повернути квитки без виплати штрафу.

Також компанія скасувала всі рейси з Києва до Ужгорода. Ймовірно, рейси за напрямком "Київ-Ужгород" будуть відновлені до весни 2020 року.

Крім того, за словами директора міжнародного аеропорту "Ужгород" Руслана Лііса, компанія "Мотор Січ" має намір збільшити кількість авіарейсів до Запоріжжя. В коментарі Укрінформ він розповів, що з 11 листопада кількість авіарейсів на тиждень буде збільшена до 12.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines навесні 2020 року відкриє новий рейс з Києва до Даламан. Новий рейс почне польоти 26 квітня 2020 року з міжнародного аеропорту "Київ". Під час зимового сезону авіакомпанія виконуватиме рейси лише за напрямком "Бориспіль-Анкара".

РБК-Україна писало, що українська авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Харкова до Тбілісі. Авіарейси будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях, вартість квитків стартує від 1791 грн.