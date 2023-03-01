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"Мотор" пробился в плей-офф гандбольной Европейской лиги

Фото: Игорь Турченко забросил 7 мячей (eurohandball.com)
Автор: Антон Федорцив

Благодаря выездной победе над северомакедонским "Еврофармом" запорожский "Мотор" ворвался в 1/8 финала Европейской лиги 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Европейская лига, группа D, 10-й тур

"Еврофарм Пелистер" – "Мотор" – 25:27 (13:15, 12:12)

В дебюте встречи более активными были гости. Отечественный гранд к середине первого тайма постоянно был впереди. Однако "Еврофарм" сумел выровнять положение. В какой-то момент македонцы даже были впереди (11:9), но уйти в отрыв не смогли. Запорожцы добавили в концовке и ушли на перерыв с преимуществом в два мяча.

Турнирная ситуация сложилась так, что "Мотор" обязан был побеждать. "Еврофарм Пелистер" вполне удовлетворила бы и ничья. На 41-й минуте хозяева сумели сравнять счет (19:19). Но запорожский коллектив, хоть и на нервах, удержал минимальное преимущество до финального свистка.

Самым результативным в составе "Мотора" стал полусредний Игорь Турченко (7 мячей). Он также стал лучшим бомбардиром группового этапа Европейской лиги, оформил 85 голов за 10 матчей. Благодаря его стараниям отечественный гранд занял 4 место и последним от секстета D прошел в плей-офф.

Соперником запорожцев в рамках 1/8 финала стал хорватский "Нексе". Первый матч состоится 21 марта в немецком Дюссельдорфе. Ответный матч – 28 марта на Балканах.

К слову, накануне "Рух" U-19 уступил "Милану" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

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