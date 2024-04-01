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MotoGP официально сменил владельца

Фото: Элитные мотогонки породнились с Королевой автоспорта (facebook.com/MotoGP)
Автор: Антон Федорцив

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP перешел под контроль владельца Формулы-1 – американского холдинга Liberty Media.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Организатор чемпионатов MotoGP, WorldSBK и MotoE присоединился к общей семье с F1. Liberty Media расширил присутствие в мире гонок благодаря покупке 86% акций компании Dorna Sports.

Испанская фирма, которой с 1988 года принадлежат права на ведущие мотогонки, сохранит независимое управление. Исполнительный директор Dorna Sports Кармело Эспелета продолжит руководить организацией. Он сел в кресло функционера еще в 1994-м.

На покупку MotoGP и сестринских серий Liberty Media потратит ориентировочно 4,2 млрд евро. Все юридические аспекты сделки закроют до конца года. Американский холдинг в 2016-2017 гг. выкупил контрольный пакет акций Формулы-1 за 4,4 млрд долларов.

MotoGP в сезоне-2024

Чемпионат стартовал 10 марта c Гран-при Катара. Победу там отпраздновал действующий чемпион Франческо Баньяя из "Дукати". В общей сложности соревновательный год будет насчитывать 21 гран-при.

Абсолютным дебютантом MotoGP станет этап в Казахстане (16 июня). Зато Гран-при Арагона вернется в календарь после годовой паузы. Еще до старта нынешнего сезона с графика соревнований выпала Аргентина, где трасса осталась без государственного финансирования после избрания Милея президентом.

На данный момент в зачете пилотов лидерство захватил Хорхе Мартин из "Примы". Он набрал 60 очков, финишировав третьим в Катаре и первым – в Португалии. Упомянутый Баньяя идет на четвертой позиции (37 пунктов).

К слову, ранее Сайнс одержал первую победу в сезоне-2024 для "Феррари".

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