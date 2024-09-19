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MotoGP анонсировал возвращение в европейскую страну 33 года спустя

Фото: "Балатон Парк" открыли в прошлом году (instagram.com/balatonpark)
Автор: Антон Федорцив

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам подтвердил проведение Мото Гран-при Венгрии в сезоне-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт MotoGP.

Элитная мотогонка приедет на венгерскую землю впервые с 1992 года. Этап примет новая трасса "Балатон Парк" к юго-западу от Будапешта.

"Трасса находится в потрясающем месте и станет фантастическим местом для болельщиков. Ведутся работы по подготовке трассы к ее историческому дебюту в календаре, что добавит еще одну главу в историю Венгрии в шоссейно-кольцевых мотогонках, и мы с нетерпением ждем возвращения на ключевой рынок в Центральной Европе", – заявил гендиректор Dorna Sports Кармело Эспелета.

"Балатон Парк" открыли весной 2023 года. "Балатон Парк" открыли весной 2023 года. В настоящее время трасса приняла ряд второстепенных событий вроде чешской Формулы-4 и Ferrari Challenge Europe. Формула-1 ежегодно посещает "Хунгароринг" в окрестностях столицы Венгрии.

Что известно о Мото Гран-при Венгрии

Премьерный этап состоялся в 1990 году. Победу в элитном классе (500cc) одержал американец Эдди Лоусон на "Кадживе".

После паузы на год в 1992-м триумфовал австралийский мотогонщик Мик Дуэн ("Хонда"). Оба этапа принял "Хунгароринг" – бессменный гран-при Формулы-1 с 1986 года. В дальнейшем от проведения мотогонок там отказались.

Возвращение MotoGP в Венгрию начали связывать с проектом трассы "Балатонринг". Ее строительство стартовало в ноябре 2008-го, а первый этап шоссейно-кольцевых мотогонок должен был состояться через год. Однако из-за мирового финансово-экономического кризиса трассу так и не построили.

К слову, ранее Пиастри вывел "Макларен" в лидеры Кубка конструкторов с победой в Баку.

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Венгрия