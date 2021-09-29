На мосту Метро в Києві обмежать рух транспорту на чотири дні
Фото: на мосту Метро в Києві обмежать рух транспорту на чотири дні (Віталій Носач, РБК-Україна)
У столиці на мосту Метро частково обмежать рух транспорту з 1 жовтня. Причиною тому є проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
За інформацією відомства, обмеження буде діяти з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня.
Вказано, що працівники КП "Київавтошляхміст", у рамках експлуатаційного утримання споруди, в цей час ремонтуватимуть деформаційні шви.
Так, роботи у напрямку лівого берега планують розпочати в ніч проти суботи 2 жовтня.
Основна ж частина робіт відведена на вихідні дні та нічний час.