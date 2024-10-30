Мосты, трамвайные пути и не только. Где ни в коем случае нельзя парковать машины в Украине

Согласно правилам дорожного движения, парковать свой автомобиль нельзя в следующих локациях:

Железнодорожные переезды и трамвайные пути. Здесь запрещена как парковка, так и остановка. Это важные пути сообщения и задержка движения может привести к аварийным ситуациям. Мосты, туннели, путепроводы и под ними. В этих местах важно сохранять проездную способность и не создавать дополнительных рисков из-за ограниченной видимости или ограниченного пространства. Перекресток и зона 10 метров вокруг них. Парковка у перекрестков ограничивает видимость водителям и создает дополнительные риски ДТП. Пешеходные переходы. Оставлять машину на переходах и в радиусе 10 метров от них категорически запрещено, чтобы не мешать пешеходам и не снижать обзор для других водителей. Остановки общественного транспорта. Парковаться на расстоянии ближе 30 метров до остановок запрещено, чтобы обеспечить безопасную зону для пассажиров. На проезжей части перед выездом из дворов и объектов. Блокировка выезда может создать препятствие для экстренных служб или других водителей. На тротуарах и газонах. Парковка на тротуарах разрешена только при условии, что остается минимум 2 метра для пешеходов, и если отсутствует соответствующий запрет. Места для людей с инвалидностью. Без соответствующих документов парковка на таких местах карается штрафом до 1700 гривен .

Различия между остановкой и стоянкой

Согласно ПДД, остановка может занять до 5 минут. Ее можно оправдать короткими действиями, например высадка пассажиров.

Если автомобиль стоит дольше 5 минут без причины, это считается стоянкой.

Известно, что в Украине за нарушение правил остановки или стоянки можно получить штраф в размере до 340 гривен , а при повторном нарушении – до 680 гривен.

Как избежать штрафов

Чтобы избежать штрафов, следует учитывать знаки, регулирующие правила парковки, и не оставлять машину в опасных или местах с ограничениями.

Напомним, что они также действуют во дворах жилых домов, где важно не перегораживать проезд для экстренных служб и не оставлять машину на зеленых зонах и у мусорных баков.

Добавим, что парковка на полосах для общественного транспорта запрещена. За это водителям могут угрожать штрафы.

При подготовке материала использовали Правила дорожного движения , официальные разъяснения МВД Украины.