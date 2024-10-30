Мосты, трамвайные пути и не только. Где ни в коем случае нельзя парковать машины в Украине

Парковка автомобиля в неразрешенных местах может угрожать не только штрафами, но и опасностью для участников дорожного движения. В Украине правила парковки и остановки регулируются ПДД, где четко прописано, где категорически запрещено покидать транспортное средство.
РБК-Украина рассказывает о таких местах, отличиях остановки и стоянки, а также о том, как избежать штрафа.
Согласно правилам дорожного движения, парковать свой автомобиль нельзя в следующих локациях:
Железнодорожные переезды и трамвайные пути. Здесь запрещена как парковка, так и остановка. Это важные пути сообщения и задержка движения может привести к аварийным ситуациям.
Мосты, туннели, путепроводы и под ними. В этих местах важно сохранять проездную способность и не создавать дополнительных рисков из-за ограниченной видимости или ограниченного пространства.
Перекресток и зона 10 метров вокруг них. Парковка у перекрестков ограничивает видимость водителям и создает дополнительные риски ДТП.
Пешеходные переходы. Оставлять машину на переходах и в радиусе 10 метров от них категорически запрещено, чтобы не мешать пешеходам и не снижать обзор для других водителей.
Остановки общественного транспорта. Парковаться на расстоянии ближе 30 метров до остановок запрещено, чтобы обеспечить безопасную зону для пассажиров.
На проезжей части перед выездом из дворов и объектов. Блокировка выезда может создать препятствие для экстренных служб или других водителей.
На тротуарах и газонах. Парковка на тротуарах разрешена только при условии, что остается минимум 2 метра для пешеходов, и если отсутствует соответствующий запрет.
Места для людей с инвалидностью. Без соответствующих документов парковка на таких местах карается штрафом до 1700 гривен .
Согласно ПДД, остановка может занять до 5 минут. Ее можно оправдать короткими действиями, например высадка пассажиров.
Если автомобиль стоит дольше 5 минут без причины, это считается стоянкой.
Известно, что в Украине за нарушение правил остановки или стоянки можно получить штраф в размере до 340 гривен , а при повторном нарушении – до 680 гривен.
Чтобы избежать штрафов, следует учитывать знаки, регулирующие правила парковки, и не оставлять машину в опасных или местах с ограничениями.
Напомним, что они также действуют во дворах жилых домов, где важно не перегораживать проезд для экстренных служб и не оставлять машину на зеленых зонах и у мусорных баков.
Добавим, что парковка на полосах для общественного транспорта запрещена. За это водителям могут угрожать штрафы.
При подготовке материала использовали Правила дорожного движения , официальные разъяснения МВД Украины.
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