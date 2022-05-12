Міст через Ірпінь біля Стоянки планують відкрити 29 травня, - ОП

Він провів інспекцію ходу відновлювальних робіт на об’єкті разом з головою Київської обласної військової адміністрації Олександром Павлюком та керівником гуманітарного штабу Київської області Олексієм Кулебою.

"Всього за 5 днів після деокупації Київської області ми змонтували тимчасовий міст по лівому проїзду автодороги задля того, щоб відкрити рух великовантажного транспорту в напрямку Київ-Житомир в найкоротші терміни", - розповідає заступник керівника ОП.

Тимошенко зазначив, що станом на 12 травня будівельники вже демонтували два прольоти зруйнованого мосту, влаштували монолітні фундаменти, змонтували тимчасові опори та готуються до влаштування монолітної плити. Після цього вони влаштують верхній шар асфальтобетонного покриття.

"Усі роботи тривають відповідно до графіку, і на 29 травня вже заплановане відкриття руху відновленим мостом", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що для всіх регіонів розробляють унікальний план відновлення та розвитку, який буде базуватися на потребах кожного окремого населеного пункту.