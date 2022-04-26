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Одеська область зазнала ракетного удару. Постраждав міст через Дністровський лиман

Фото: У Білгород-Дністровському районі закрили міст у бік Одеси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Білгород-Дністровському районі Одеської області закрили міст у бік регіонального центру. Шляхопровід перекритий через пошкодження, отримані внаслідок ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської Військової адміністрації Сергія Братчука.

"Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження", - написав у своєму Telegram Братчук.

За його словами, інформацію про те, що це за міст і які пошкодження отримав шляхопровід те, що трапилося, не розголошують з метою безпеки.

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В оперативній групі "Південь" уточнили, що сьогодні на Одещині було завдано ракетного удару. Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено міст через Дністровський лиман.

Повідомляється, що обставини та інформація щодо постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Водіїв просять обирати альтернативні маршрути.

Ракетний удар по мосту через Дністровський лиман також підтвердили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про скасування курсування поїзда Одеса - Ізмаїл "Південна Пальміра". Рух цим маршрутом планується відновити на початку травня.

Зазначимо, вдень 26 квітня в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

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