RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москви відібрали чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Фото: Росія не проводитиме чемпіонат Європи-2023 (twitter.com/UEGymnastics)
Автор: Антон Федорців

Через воєнне вторгнення до України в Росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023 з художньої гімнастики.

Таке рішення ухвалила Європейська гімнастична спілка (ЄГС), повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Виконком спілки позбавив Москву права на проведення форуму в травні 2023-го. Водночас ЄГС вирішила поновити прийом заявок на проведення європейського чемпіонату.

Росія втратила можливість прийняти першість Європи через західні санкції та інші, зокрема спортивні, обмеження. ЄГС впевнена, що РФ не зможе виконати взятих на себе зобов'язань, і анулювала попередні результати конкурсу з визначення господаря турніру.

Натомість Європейська гімнастична спілка оголосила новий тендер. Зацікавлені в проведення чемпіонату Європи країни можуть подати заявки до 24 червня.

Нагадаємо, що Європейська конфедерація фехтування відправила у відставку з посади президента росіянина Позднякова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація