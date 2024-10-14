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В Москве заявили об эвакуации 30 тысяч человек из приграничных с Украиной областей

Россия, Понедельник 14 октября 2024 08:18
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В Москве заявили об эвакуации 30 тысяч человек из приграничных с Украиной областей Фото:  Татьяна Москалькова (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Около 30 тысяч человек были эвакуированы из районов, граничащих с Украиной. В Курской области эвакуированы более 100 тысяч.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию "Аргументы и факты".

"Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся 30 415 человек том числе 7670 детей", - сказала она.

Кроме того, Москалькова сообщила, что в Курской области, по данным МЧС, эвакуировано 112 337 человек.

"В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще свыше 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых. И есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания", - добавила она.

Напомним, Украина, подверглась вторжению со стороны России с февраля 2022 года, и ответила обстрелами и другими атаками на приграничные регионы России, при этом удары направлены на инфраструктуру, имеющую ключевое значение для военных действий Москвы.

По данным Центра мониторинга внутренних перемещений, российское вторжение в Украину спровоцировало перемещение 16,9 млн человек - "самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный для любой страны".

В августе украинские войска вошли в Курскую область, взяв под контроль десятки населенных пунктов и с тех пор удерживая большую часть позиций.

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