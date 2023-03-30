RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Москве суд арестовал журналиста WSJ: адвоката к задержанному не пустили

Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в "шпионаже на пользу США".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона" и пропагандистское росСМИ "ТАСС".

Журналисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

РосСМИ отмечают, что дело маркировано грифом "совершенно секретно". Вину Гершкович не признает.

Следователи ранее подали ходатайство с просьбой избрать арест в качестве меры пресечения Гершковичу. И позже суд его удовлетворил

Тем временем, в Лефортовский суд приехал адвокат Даниил Берман, у которого есть ордер на защиту журналиста.

Однако пристав заявил защитнику, что у Гершковича "адвокат уже заявлен". Предположительно, суд сам назначил ему советника. Затем приставы заблокировали крыло пятого этажа суда, где находятся несколько залов для заседаний.

"Разрешите пройти в зал! Сообщите в каком зале рассмотрение!" - призвал адвокат Берман, однако из-за закрытой двери пристав попросил вызвать Росгвардию.

Американское издание CNN сообщило, что Белый дом поддерживает связь с Wall Street Journal относительно ареста Гершковича.

Напомним, 30 марта стало известно, что в России правоохранители задержали гражданина США, журналиста Гершковича. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

При этом позже в СМИ писали, что Гершкович до задержания ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияThe Wall Street Journal