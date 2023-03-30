В Москве суд арестовал журналиста WSJ: адвоката к задержанному не пустили

Журналисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

РосСМИ отмечают, что дело маркировано грифом "совершенно секретно". Вину Гершкович не признает.

Следователи ранее подали ходатайство с просьбой избрать арест в качестве меры пресечения Гершковичу. И позже суд его удовлетворил

Тем временем, в Лефортовский суд приехал адвокат Даниил Берман, у которого есть ордер на защиту журналиста.

Однако пристав заявил защитнику, что у Гершковича "адвокат уже заявлен". Предположительно, суд сам назначил ему советника. Затем приставы заблокировали крыло пятого этажа суда, где находятся несколько залов для заседаний.

"Разрешите пройти в зал! Сообщите в каком зале рассмотрение!" - призвал адвокат Берман, однако из-за закрытой двери пристав попросил вызвать Росгвардию.

Американское издание CNN сообщило, что Белый дом поддерживает связь с Wall Street Journal относительно ареста Гершковича.

Напомним, 30 марта стало известно, что в России правоохранители задержали гражданина США, журналиста Гершковича. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

При этом позже в СМИ писали, что Гершкович до задержания ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

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