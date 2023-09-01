В Москве произошел сильный пожар, заявляют об "атаке беспилотников"
В Москве произошел большой пожар после "атаки беспилотников" утром 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают, пожар произошел в Юго-Западном округе российской столицы. Что именно горит, неизвестно.
В сети пишут о работе БПЛА. В Москве продолжает действовать план "Ковёр".
Атаки дронов на Москву.
В России в ночь на 31 августа пожаловались на атаку дронов на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что беспилотник сбили в 100 км от российской столицы.
Позже в Минобороны РФ признали, что якобы в Воскресенском районе Московской области (в 100 км от Москвы) был сбит беспилотник. Конечно, в атаке они тут же поспешили обвинить Украину.
Кроме того, в ночь на 30 августа в Москве был объявлен план "Ковер", который вводится в преддверии возможной атаки. О нем кроме столицы также сообщали в Тульской и Рязанской областях.
В общей сложности 30 августа в России состоялся массовый "хлопок" в разных областях - уничтожены четыре Ил-76 в Пскове, атакован крупный завод микроэлектроники в Брянске. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.