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В Москве произошел сильный пожар, заявляют об "атаке беспилотников"

Москва, Россия, Пятница 01 сентября 2023 08:23
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В Москве произошел сильный пожар, заявляют об "атаке беспилотников" Фото: в Москве произошел сильный пожар, заявляют об "атаке беспилотников" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Москве произошел большой пожар после "атаки беспилотников" утром 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают, пожар произошел в Юго-Западном округе российской столицы. Что именно горит, неизвестно.

В сети пишут о работе БПЛА. В Москве продолжает действовать план "Ковёр".

Атаки дронов на Москву.

В России в ночь на 31 августа пожаловались на атаку дронов на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что беспилотник сбили в 100 км от российской столицы.

Позже в Минобороны РФ признали, что якобы в Воскресенском районе Московской области (в 100 км от Москвы) был сбит беспилотник. Конечно, в атаке они тут же поспешили обвинить Украину.

Кроме того, в ночь на 30 августа в Москве был объявлен план "Ковер", который вводится в преддверии возможной атаки. О нем кроме столицы также сообщали в Тульской и Рязанской областях.

В общей сложности 30 августа в России состоялся массовый "хлопок" в разных областях - уничтожены четыре Ил-76 в Пскове, атакован крупный завод микроэлектроники в Брянске. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Москва атака дронов
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