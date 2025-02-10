В Москве подтвердили контакты с Вашингтоном

"Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - сказал чиновник.

По его словам, согласованных графиков контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, по его мнению, будут договоренности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, общаясь журналистами в Москве 10 февраля, повторил свое вчерашнее заявление относительно того, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа: "Больше я ничего не могу сказать. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это".

Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One 9 февраля, заявил, что, по его мнению, Соединенные Штаты добиваются прогресса, но отказался предоставить подробности о каких-либо контактах с Путиным. "Я не хочу вам рассказывать о разговорах", - сказал Трамп.

На вопрос о том, разговаривал ли он с Путиным с тех пор, как тот стал президентом 20 января или раньше, Трамп ответил: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну (России с Украиной)".

В последний раз Путин разговаривал с президентом США Джо Байденом в феврале 2022 года, незадолго вторжения в Украину.

Трамп, автор книги 1987 года "Трамп: искусство заключать сделки", неоднократно заявлял, что хочет положить конец войне и что он встретится с Путиным, чтобы обсудить этот вопрос, хотя дата и место проведения саммита до сих пор публично не известны.