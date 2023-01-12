В Москве вооруженный солдат сбежал из воинской части, его уже разыскивают

В Москве из воинской части сбежал вооруженный солдат. Правоохранители и спецслужбы приступили к розыску.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Mash.
Отмечается, что военный сбежал вместе с автоматом и гранатами.
"Вооруженный автоматом и гранатами солдат скрылся из воинской части в Москве. Его зовут Д. Афонин - и полиция со спецслужбами активно его разыскивают", - пишет издание.
Пока другие подробности не раскрываются.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, во временно оккупированном городе недавно буряты устроили стрельбу в результате которой погиб россиянин.
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