У Москві через задимлення евакуювали літак, є постраждалі

У Росії літак компанії "Північний вітер" вночі 19 липня, не зміг вилетіти в Єреван з аеропорту Шереметьєво (Москва) через задимлення, внаслідок евакуації постраждали 8 пасажирів. Про це повідомили в Головному управлінні МНС по Московській області, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Загалом на борту літака перебувало 187 осіб.

У російському МНС повідомили, що під час вирулювання на злітну смугу екіпаж літака Boeing-747, який прямував у Єреван, подав сигнал про задимлення в кабіні пілота.

Лайнер припинив зліт, пасажири були евакуйовані надувними трапами та доставлені в аеропорт.

"Під час евакуації надувними трапами постраждали вісім людей", - розповіли в ГУ МНС.

Двоє постраждалих госпіталізовані.

Водночас повідомляється, що представники екстрених служб ознак горіння або задимлення в літаку не виявили.

Нагадаємо, у травні 2019 року в російському Шереметьєво під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людина з 78, що перебували на борту.