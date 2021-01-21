У Москві затримали соратників Навального

У четвер ввечері, 21 січня, в Москві затримали прес-секретаря російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш. Причини її затримання не уточнюються.

Про це повідомляє "Дощ".

Сьогодні ввечері додому до Ярмиш прийшли кілька правоохоронців. Вони намагалися вручити їй застереження з-за акції, яка призначена на 23 січня. Прес-секретар Навального відмовилася відкривати двері до приїзду адвоката.

Наголошується, що на Ярмиш планують скласти протоколи про непокору поліції (ст. 19.3 КоАП) через те, що вона не відкривала двері, а також про порушення правил проведення публічних заходів (ст. 20.2 КоАП).

Крім того, на Ленінградському вокзалі Москви затримали співробітника Фонду боротьби з корупцією Георгія Албурова.

Після свого арешту Навальний закликав прихильників виходити на протести. В його оточенні заявили про підготовку масових акцій по всій Росії 23 січня. Прокуратура та Міністерство внутрішніх справ РФ заявили, що ці акції незаконні.

Також Роскомнагляд пообіцяв оштрафувати TikTok, ВКонтакте, YouTube і інші соціальні мережі, бо там містяться заклики до участі у протестах.

Нагадаємо, 17 січня опозиціонер Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту "Шереметьєво". Він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.

18 січня у відділенні поліції Хімок заарештували Олексія Навального. Він був узятий під варту до 15 лютого.