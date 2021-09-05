У Москві відбулася акція проти закону про "іноземних агентів"

Близько 100 осіб зібралися в Москві (РФ), щоб висловити протест проти закону про "іноземних агентів" і підтримати ЗМІ та журналістів, яким влада РФ присвоїла цей статус. Пікети відбулися також в Новосибірську, Калузі та Уфі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Акція проходила в суботу 4 вересня, і офіційно вона мала формат зустрічі кандидатів у депутати з виборцями, оскільки провести запланований на цей день мітинг не дозволила мерія Москви.

Спочатку організатором мітингу виступила Незалежна профспілка журналістів, яка намагалася узгодити з владою Москви акцію чисельністю до 500 осіб на Пушкінській площі або Нікітському бульварі. Отримавши відмову, організатори мітингу опротестували його в трьох московських судах і звернулися до кандидатів у депутати від декількох партій з проханням підтримати проведення акції.

У "зустрічі з виборцями" брали участь кандидати в депутати Держдуми від "Яблука", в тому числі правозахисниця Марина Литвинович, колишній фігурант так званої "болотної справи" Микола Кавказький, депутат Мосміськдуми Сергій Мітрохін і кандидат в депутати Держдуми від Партії зростання Ельвіра Віхарєва.

Політики пообіцяли присутнім у разі свого обрання домогтися прийняття поправок до закону про"іноагентів". Деякі з учасників заходу тримали в руках плакати на підтримку визнаного "іноагентом" телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ і журналістів, які отримали від російської влади цей статус. Учасники зустрічі принесли з собою картонну фігуру опозиційного політика Юлії Галяміної, засудженої в грудні 2020 року до двох років умовно за повторне порушення правил участі в масових заходах.