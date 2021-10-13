У Москві хлопець у камуфляжі влаштував стрілянину з автомата біля школи
Фото: поліція розшукує стрілка (twitter.com/mvd_official)
У Москві (Російська Федерація) озброєний хлопець у камуфляжній формі влаштував стрілянину з автомата біля школи. За попередніми даними, постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".
Повідомляється, що імовірно невідомий стріляв у повітря, ніхто не постраждав.
Як зазначають інші ЗМІ, після стрілянини біля школи проводяться оперативні заходи. До навчального закладу приїхали десятки співробітників поліції, в даний час територія школи оточена. Правоохоронці обходять район і розшукують стрілка.
Нагадаємо, у вересні в російській Пермі студент влаштував стрілянину в одному з місцевих університетів, в результаті загинули шестеро людей.