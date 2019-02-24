У Москві на марші пам'яті Нємцова вимагали свободу політв'язням

На акцію прийшли майже 11 тис. людей

В Москве (Российская Федерация) завершился марш памяти Бориса Немцова, во время которого активисты скандировали "Герои не умирают!" и "Свободу политзаключенным!". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, марш памяти посетили 10,8 тыс. человек. Власти Москвы согласовала акцию. Активисты прошли от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова.

Во время марша, участники акции скандируют: "Россия будет свободной!", "Наше имя Борис Немцов", "Борис Немцов в каждом из нас!", "Герои не умирают!", "Свободу политзаключенным!".

Также шла колонна с черным баннером "вспомним", в ней люди стояли с черно-белыми портретами убитых журналистов Анастасии Бабуровой, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева, Владислава Листьева, Юрия Щекочихина, Натальи Эстемировой, Дмитрия Холодова и других.

Фото: марш в Москве (novayagazeta.ru)

Кроме того, "ОВД-Инфо" сообщили о задержании участника марша в Москве Тимофея Петрушенко. Он рассказал, что принес на акцию плакат с нецензурным высказыванием Владимира Путина, но оставил его в камере хранения. После того, как активист положил плакат и подошел к рамкам у входа на акцию, его задержала полиция. Петрушенко привезли в отдел полиции по Тверскому району.

Напомним, оппозиционного российского политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы.Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевих, Тамерлана Ескерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима.