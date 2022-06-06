У Москві хочуть залучити країни ОДКБ для окупації Донбасу під виглядом "миротворців"

У Москві хотіли б залучити країни блоку ОДКБ під виглядом "миротворців" на Донбасі. Інакше туди нібито увійдуть війська НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова.

"Не можна виключати, що затребувані будуть" миротворці" з країн ОДКБ", - сказав він.

За його словами, це буде можливо після того, як російські війська займуть територію Донецької та Луганської областей.

"Тому що ми навряд чи погодимося з тим, що якісь країни НАТО спробують під виглядом миротворців туди залізти, хоча ця тема не раз і не два вже вкидається нашими колишніми західними партнерами", - сказав він.