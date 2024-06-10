Москва нашла способ обойти санкции США против нефтяных танкеров, - Bloomberg
Первый российский танкер, пытавшийся доставить груз, находясь под санкциями США, тайно перегрузил нефть на другое судно, что является знаком того, насколько далеко Москва пойти, чтобы подорвать эффективность американских ограничений в отношении своего флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В октябре компания танкер "Приморье" попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, после чего больше не загружал нефть около полугода. Но в конце апреля танкер отправился в российский черноморский порт Новороссийск и забрал груз нефти марки Urals, а затем отправился в рейс длиной 7500 миль в место примерно в 70 милях к востоку от Сингапура.
В этом году Россия поставляла около 3,4 млн баррелей нефти в день на сумму около 37 млрд долларов на экспорт, и частично в обход западных санкций. Поступления от нефти в государственный бюджет в мае выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на нефть выросли, а страна адаптировалась к этим мерам. Тем не менее, сложная логистика, которой занимается танкер "Приморье", показывает, что в торговле есть препятствия.
Вскоре после прибытия к востоку от Сингапура 275-метровый танкер исчез из системы автоматической идентификации (AIS), через которую коммерческие суда по соображениям безопасности передают свое местоположение и пункты назначения. АИС может быть отключена экипажем корабля.
Однако спутниковые снимки показывают, что 3 июня, после его исчезновения, судно перекачало свой груз на другое судно, Ocean Hermana.
Танкер "Приморье" вмещавший около 1 млн баррелей нефти, принадлежит российской государственной нефтяной танкерной компании ПАО "Совкомфлот".
Идентификация суден
Два судна были идентифицированы агентством Bloomberg по их размерам, конфигурации палубы и окраске. Они были подтверждены сайтом TankerTrackers.com Inc. , который специализируется на интерпретации спутниковых изображений для обнаружения танкеров, нарушающих санкции.
Судну Ocean Hermana около 20 лет. Большую часть своей недавней истории он провел, курсируя между местами вокруг Сингапура и Малаккского пролива, а также портами Китая.
Если груз будет в конечном итоге доставлен на нефтеперерабатывающий завод (скорее всего, в Китае, учитывая место перевозки), это даст подсказку о том, насколько легко Россия сможет повторить этот процесс с другими судами, находящимися под санкциями. С октября почти все из 40 танкеров, попавших под санкции OFAC, не смогли загружать нефть, и только один был исключен из списка. Не все из них принадлежат "Совкомфлоту".
Еще одно подсанкционное судно, " Братск", уже следует по маршруту танкера "Приморье". Сейчас оно находится в Индийском океане с грузом нефти марки Urals, который был погружен в Новороссийске 23 мая и должно прибыть в Сингапур 17 июня.
За этим могут последовать и другие танкеры, попавшие под санкции, принадлежащие российскому "Совкомфлотe". Еще семь пропали из поля зрения после входа в Черное море. Вероятно, они все еще там, поскольку правила требуют, чтобы они посылали автоматические сигналы о местоположении при транзите через Турецкие проливы.
Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против государственной российской танкерной группы "Совкомфлот" для сокращения доходов Кремля от продажи нефти, которые он может использовать для поддержки вторжения в Украину.
После этого "Совкомфлот" переименовал некоторые из своих судов. Танкеры часто меняют названия после попадания под санкции, чтобы дистанцироваться от списков в санкционных базах данных.