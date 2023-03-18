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Москва увеличит набор в армию для войны с Украиной, - британская разведка

Фото: на фронт прибудет больше мобиков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские власти готовятся к более широкому призыву на военную службу для покрытия своих военных потребностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 13 марта в Госдуму РФ внесли законопроект об изменении возраста для призыва на военную службу мужчин до 21-30 лет с нынешних 18-27 лет. Закон, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

С советских времен Россия продолжала проводить призывы на военную службу два раза в год. Они отличаются от исключительной "частичной мобилизации" резервистов, проводимой с сентября 2022 года.

Россия по-прежнему официально запрещает призывникам участвовать в боевых действиях в Украине. Однако, по данным британской разведки, по крайней мере, сотни человек, прошли службу из-за административных путаниц или после того, как их принудили подписать контракты.

Многие мужчины в возрасте 18-21 года в настоящее время претендуют на освобождение от призыва в связи с высшим образованием. Власти, скорее всего, меняют возрастную группу, чтобы увеличить численность военнослужащих, гарантируя, что студенты в конечном итоге будут вынуждены служить

"Даже если Россия продолжит воздерживаться от использования призывников на войне, дополнительные призывники высвободят большую часть профессиональных солдат для участия в боевых действиях", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что Кремль может готовить новый этап "частичной мобилизации".

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