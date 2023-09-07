Москва навязывает жителям Донбасса свой взгляд на войну, - британская разведка

Жители подконтрольной России территории Донецкой области Украины теперь получают сводки местных новостей от одной из крупнейших российских вещательных организаций. ВГТРК 4 сентября открыла донецкое отделение и начала вещание на территории региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, сводки местных новостей подаются российским телеканалом "Россия 1" и представляют российский взгляд на войну. Это часть более широких усилий России по установлению постоянного контроля над этим районом.

По данным британской разведки, украинские русскоязычные теле- и радиостанции были в свободном доступе до 2014 года. После вторжения общеукраинские провайдеры продолжали предоставлять русскоязычный контент из местных источников. Подконтрольные правительству "ДНР "и связанные с ним вещательные компании также ретранслировали российские национальные новостные программы в рамках пропагандистской кампании, но не региональные новости.

На создание вещания ВГТРК в Донецке ушло больше года, о чем впервые было объявлено в 2022 году. Почти наверняка это произошло из-за отказа работать обученных местных специалистов. Тех, кто сочувствует "ДНР "и обладает необходимыми навыками, скорее всего, привезли из Крыма, Луганска и других мест, отмечается в сводке.

Несмотря на блокировку в эфире, украинское вещание по-прежнему доступно широкой аудитории через Интернет. Там, где действуют российские ограничения на фильтрацию, аудитория использует VPN или другие технологии активного обхода. Мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, получают доступ без ограничений, отмечают в Минобороны.

Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей

Россия оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в 2014-2015 годах. Москва объявила о включении этих районов в состав РФ в 2022 году.

В 2022 году Социологическая группа "Рейтинг" зафиксировала значительное ухудшение отношения украинцев к жителям оккупированного Россией Крыма и особенно жителей ОРДЛО.

В 2023 году отношение ухудшилось. К жителям ОРДЛО холодно относятся 59% украинцев, 18% - нейтрально, 22% - тепло.