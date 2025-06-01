Москва может потерять финансовую подушку в 2026 году, - разведка

За три года полномасштабного вторжения Россия потратила большую часть своего Фонда национального благосостояния (ФНБ). Но в 2026 году Москва также может остаться полностью без финансовой подушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы внешней разведки.

Как отмечается, если нынешние санкционные ограничения будут сохраняться, а Запад усилит контроль за обходом нефтяных санкций, в 2026 году Россия может потерять последние остатки финансовой подушки.

По официальным данным, в начале июля 2022 года объем ликвидной части фонда составлял 145 млрд долларов. Уже через год эта сумма сократилась почти вдвое - до 78 млрд, а на 1 мая 2025 года осталось лишь 39 млрд. Таким образом, резервы России уменьшились почти вчетверо.

Кроме того, СВР отмечает, что при условии падения средней цены на нефть Brent до 64 долларов за баррель в 2025 году и до 60 долларов в 2026-м, бюджет РФ, который в значительной степени зависит от энергоресурсов, окажется под серьезным фискальным давлением.

В разведке также отметили, что экономическая ситуация внутри страны ухудшается: проекты "Росатома" на 2025 год недофинансированы на 80%, железнодорожные перевозки падают, а в добывающей, металлургической и строительной отраслях фиксируется спад. В то же время ряд крупных компаний приостановили выплату дивидендов.

"Несмотря на это, Москва продолжает демонстрировать уверенность в стабильности экономики. Но государственная пропаганда не способна скрыть реальные масштабы кризиса - сырьевая модель экономики РФ стремительно теряет эффективность", - резюмировали в СВР.