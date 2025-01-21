Москва конфискует 2 млрд евро у банка Raiffeisen, оставшегося работать в России

Дело является одним из самых значимых решений против западной компании, все еще работающей в России, и предусматривает одну из самых крупных на сегодняшний день выплат.

Raiffeisen заявил, что будет оспаривать решение суда против своего российского подразделения и пытаться вернуть часть денег через суд.

Банк заявил, что ему также придется зарезервировать резерв в финансовых отчетах за прошлый год, чтобы помочь покрыть ущерб в размере 2 млрд евро.

Остаться в России

Как отмечает Reuters, почти через три года после полномасштабного вторжения России в Украину продолжающееся присутствие Raiffeisen Bank International в России подчеркивает сохраняющиеся связи между Москвой и Австирей, поскольку Вена служила перевалочным пунктом для денежных средств из России.

Из-за этого Raiffeisen и Австрия оказались в центре глобальной кампании США по изоляции России путем ужесточения санкций против банковской сферы и ограничения доступа к западным товарам после вторжения в Украину.

Вынесенное решение продемонстрировало способность России оказывать собственное правовое давление на австрийский банк.

"Этот иск, содержащий огромное количество грубых нарушений, является попыткой принудительной продажи заблокированных активов через российский суд", - говорится в заявлении Андрея Тимчука, партнера компании Delcredere, представляющей интересы Raiffeisen.

Судебное дело

Спор возник после провала предыдущей сделки, которая, как надеялся Raiffeisen, позволила бы ему разблокировать часть замороженных миллиардов в России.

В основе дела лежал иск российской инвестиционной компании Rasperia к строительной компании Strabag, ее австрийским акционерам и российскому подразделению Raiffeisen.

RBI пытался купить долю в венской компании Strabag у Rasperia, которую Strabag связывал с российским магнатом Олегом Дерипаской.

Вашингтон определил Rasperia как часть группы российских компаний, по-прежнему контролируемых Дерипаской, когда ввел санкции против некоторых из причастных к этому компаний.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству Reuters, что Raiffeisen имеет в России около 6 млрд евро, полученных от международных платежей и миллиардов евро российских депозитов.

Raiffeisen, имеющий множество холдингов, более 18 миллионов клиентов от Вены до Москвы и 44 тысяч сотрудников, стал финансовым якорем для Австрии и большей части Восточной Европы.

RBI неоднократно заявлял, что хочет отделить свой российский бизнес. Но спустя почти три года войны между Россией и Украиной мало что изменилось.

В то время как многие западные правительства сторонятся России, некоторые австрийские политики не хотят разрывать связи со страной, которую до сих пор благодарят за то, что она позволила восстановить Австрию в 1955 году после Второй мировой войны.