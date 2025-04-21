Москва готовит из юных жителей России агрессивных националистов, - британская разведка

Как отмечается в сводке, независимое российское СМИ "Верстка" сообщает о растущей распространенности текстов в поддержку так называемой "специальной военной операции", направленной против Запада. Пропагандируется советская литература и патриотические/пророссийские военные тексты в школах.

"Верстка" также приводит примеры, когда российские власти приказывают убрать из учебников упоминания об "Украине".

По данным британской разведки, российское государство стремится использовать систему образования для формирования более милитаризованного, националистического общества. В Молодежной стратегии до 2024 года говорится о важности "повышения престижа военной службы и оказания поддержки молодым военнослужащим и их семьям".

Почти наверняка цель заключается в том, чтобы способствовать как более глубокой поддержке незаконной войны России против Украины, так и большей готовности молодых людей присоединиться к армии, несущей значительные потери. Эти усилия также направлены на то, чтобы привить российской молодежи неприятие законно установленной и международно признанной основы государственности и суверенитета Украины, говорится в сообщении.

"Вполне вероятно, что политизация и милитаризация российского образования в сочетании с растущей идеологической индоктринацией российских детей и молодежи в целом приведет к сохранению агрессивного, экспансионистского российского национализма в долгосрочной перспективе", - отмечают в Минобороны Британии.