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Московский аэропорт "Внуково" закрыли из-за беспилотника

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Москва, Пятница 11 августа 2023 10:24
Московский аэропорт "Внуково" закрыли из-за беспилотника Фото: Внуково закрыли из-за беспилотника (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Над московским аэропортом "Внуково" закрыто небо из-за приближающегося беспилотника. Объявлен режим "Ковер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112.

"По предварительной информации, беспилотник замечен в районе Кубинки и летит в сторону Москвы", - говорится в сообщении.

Атаки дронов

Напомним, атаки дронов на Москву участились в последнее время. Аэропорт "Внуково" закрывали несколько раз. В частности, в ночь на 10 августа из-за "подозрительной активности в небе" был временно закрыт аэропорт "Внуково", известно о задержке как минимум пяти рейсов.

"Внуково" - один из четырех основных аэропортов Москвы. Обслуживает главным образом рейсы по России, низкобюджетные и чартерные рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот". Расположен в пределах одноименного московского района в десяти км к юго-западу от МКАД. Занимает третье место в России по количеству обслуженных пассажиров за год после Шереметьево и Домодедово.

Сигнал "Ковер" на территории России подается в исключительных случаях при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов и при стрельбе по ним.

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