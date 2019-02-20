Москалькова попросить президента України передати двох росіян відбувати покарання в РФ

Москалькова має намір звернеться до президента з питання ув'язнених Одинцова і Баранова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова хочет обратиться к президенту Украины с просьбой передать двух граждан России, осужденных на территории Украины, отбывать наказание в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.

Напомним, ранее представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.

Крымские дезертиры попали на подконтрольную Украине территорию в 2016 году, чтобы купить украинские документы для получения офицерских званий в российской армии. Их задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом.

Позже СБУ опубликовало видео, на котором видно, что бывшие украинские военные приехали на пропускной пункт "Чонгар", чтобы получить документы от курьера. Сотрудники СБУ отследили перемещения курьера и выяснили местонахождение военных.

Баранова и Одинцова в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что задержание крымских дезертиров может обернуться против Украины.