ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Потужний ураган "Ханна" обрушився на узбережжя Техасу

Техас, Неділя 26 липня 2020 04:35
Потужний ураган "Ханна" обрушився на узбережжя Техасу
Фото: ураган "Ханна" (соцмережі)
Автор: Инна Собора

Поки про постраждалих не повідомлялося

Потужний ураган "Ханна" досяг узбережжя Техасу. Ураган рухається зі швидкістю вітру до 150 кілометрів на годину.

Про це повідомляє Національний центр попередження про урагани США (NHC) в Twitter.

Наголошується, що ураган почався в 115 км від міста Корпус-Крісті. Інформації про постраждалих і руйнування немає.

Жителів штату закликають прислухатися до вказівок місцевих чиновників і зберігати пильність через погодні умови, щоб забезпечити безпеку собі і своїм близьким.

"Ханна" - перший в 2020 році ураган, який охопить територію Техасу.

Раніше повідомлялося, що шторм "Ханна" принесе сильні зливи в різні частини Південного Техасу, а також на північний схід Мексики.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ураганСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся