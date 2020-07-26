Потужний ураган "Ханна" обрушився на узбережжя Техасу

Поки про постраждалих не повідомлялося
Потужний ураган "Ханна" досяг узбережжя Техасу. Ураган рухається зі швидкістю вітру до 150 кілометрів на годину.
Про це повідомляє Національний центр попередження про урагани США (NHC) в Twitter.
Наголошується, що ураган почався в 115 км від міста Корпус-Крісті. Інформації про постраждалих і руйнування немає.
Жителів штату закликають прислухатися до вказівок місцевих чиновників і зберігати пильність через погодні умови, щоб забезпечити безпеку собі і своїм близьким.
"Ханна" - перший в 2020 році ураган, який охопить територію Техасу.
Hurricane Hanna strengthened, with sustained winds of 90 mph, as it made landfall in Texas.— ABC News (@ABC) July 26, 2020
The Category 1 hurricane was moving west at about 8 mph when it made landfall at San Padre Island around 5 p.m. local time. https://t.co/V0612ljiR3 pic.twitter.com/hEx2PMbgqj
After the passage of the Eye of the Hurricane Hanna returns the rain and the strong gusts of wind in Port Mansfield, Texas— Corelion, LLC (@corelionnews) July 26, 2020
Vía chematierra#news #present #travel #world #worldnews #presente #video #usa #texas #hubble #bibletext #daily #today #science #noticia #nature pic.twitter.com/8GrVT99SE0
#HurricaneHanna Arroyo City, Texas, pic.twitter.com/iBTfiYHlEc— Terri Overstreet (@TerriOverstree3) July 26, 2020
Раніше повідомлялося, що шторм "Ханна" принесе сильні зливи в різні частини Південного Техасу, а також на північний схід Мексики.