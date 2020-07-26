Потужний ураган "Ханна" обрушився на узбережжя Техасу

Фото: ураган "Ханна" (соцмережі)

Поки про постраждалих не повідомлялося

Потужний ураган "Ханна" досяг узбережжя Техасу. Ураган рухається зі швидкістю вітру до 150 кілометрів на годину.

Про це повідомляє Національний центр попередження про урагани США (NHC) в Twitter.

Наголошується, що ураган почався в 115 км від міста Корпус-Крісті. Інформації про постраждалих і руйнування немає.

Жителів штату закликають прислухатися до вказівок місцевих чиновників і зберігати пильність через погодні умови, щоб забезпечити безпеку собі і своїм близьким.

"Ханна" - перший в 2020 році ураган, який охопить територію Техасу.

Hurricane Hanna strengthened, with sustained winds of 90 mph, as it made landfall in Texas.



The Category 1 hurricane was moving west at about 8 mph when it made landfall at San Padre Island around 5 p.m. local time. https://t.co/V0612ljiR3 pic.twitter.com/hEx2PMbgqj — ABC News (@ABC) July 26, 2020

Раніше повідомлялося, що шторм "Ханна" принесе сильні зливи в різні частини Південного Техасу, а також на північний схід Мексики.