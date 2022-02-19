Потужності ВДЕ в Україні можуть збільшитись на 5 ГВт після синхронізації з ENTSO-E, - "ДТЕК ВДЕ"

Згідно з повідомленням, зараз потужності ВДЕ в Україні становлять 8,5 ГВт, з яких 6,2 ГВт - це сонячна генерація. З урахуванням домашніх СЕС це близько 10 ГВт.

"При синхронізації з ENTSO-E потенціал зростання може становити близько 5 ГВт нових потужностей ВДЕ до 2030 року з урахуванням поступового виведення неефективних блоків ТЕС з експлуатації. А в довгостроковій перспективі, з урахуванням курсу на декарбонізацію, цей потенціал зросте в рази", - наголошують у компанії.

За словами гендиректора компанії Маріса Куніскіса, інтеграція в європейські мережі та нові інвестиції дозволять наблизити ціни "зеленої" енергетики до ринкового рівня.

"У майбутньому ми повинні говорити: "ціна зеленої енергетики", "ціна атомної енергетики" чи "ціна вугільної енергетики". Ми маємо говорити про одне: "ціна електроенергії на ринку". Вона складається з усіх цих факторів і всі вони мають підбиватися до цієї ціни", - зазначив Маріс Куніскіс.



У "ДТЕК ВДЕ" повідомляють, що синхронізація дозволить стабілізувати ринок електроенергії України, дасть потужний поштовх економіці, а також підвищить енергобезпеку країни.

"Водночас це буде можливим лише за належної уваги влади до сектору ВДЕ. Відповідальний підхід держави до розвитку ВДЕ сприятиме більшому обсягу інвестицій у сектор та дозволить здешевлювати вартість позикового капіталу для реалізації проектів", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Укренерго, 24-26 лютого українська енергосистема працюватиме в ізольованому режимі, що є одним із етапів підготовки країни до приєднання до ENTSO-E. Заходи, які мають на меті синхронізацію енергосистем, планується завершити у 2023 році.