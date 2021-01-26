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В Морській адміністрації заявили, що за протестами моряків можуть стояти крюїнгові компанії

Київ, Вівторок 26 січня 2021 18:56
В Морській адміністрації заявили, що за протестами моряків можуть стояти крюїнгові компанії
Фото: Андрій Глазков (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

За мітингуючими моряками можуть стояти інтереси крюінгових компаній. Відповідні протести вже пройшли в Одесі та Маріуполі.

Про це заявив в.о. голови Державної служби морського та річкового транспорту України Андрій Глазков в коментарі РБК-Україна.

За його словами, за протестами стоять люди, які намагаються витиснути політичні дивіденди із ситуації, що склалась, і крюїнгові компанії, які хочуть "спрощення" без тестів.

В такому випадку, за його словами, вони зможуть "допомогти" морякам отримати послужні книжки з потрібними записами для підтвердження стажу.

Нагадуємо, у серпні 2020 уряд ліквідував Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків. Своєю чергою, морська адміністрація заявила про готовність впровадження автоматизованих іспитів та електронний кабінет моряка.

Однак дискусія щодо дипломування моряків почала набирати оберти. Основна суперечка точиться навколо підтвердження фаховості моряка. Окремі громадські організації пропонують підтверджувати стаж за записами у послужній книжці моряка без жодних інших підтверджень.

Були озвучені інші варіанти вирішення проблеми - надання контрактів, інформацію про сплату податків, як підтвердження, що моряк працював за фахом.

Морська спільнота відмовилась від таких варіантів. Як компромісний варіант адміністрація запропонувала підтверджувати стаж складанням тестів - без участі екзаменатора-людини.

У грудні 2020 року було презентовано пілотну версію автоматизованої системи тестування моряків, яка виключає людський фактор. Лише програма визначає складено іспит чи ні. До березня 2021 року запланований запуск системи тестування.

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