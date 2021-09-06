На морській ділянці "Північного потоку-2" покладена остання труба

На морській ділянці газопроводу "Північний потік-2" покладена остання труба. Залишилося зістикувати німецьку і данську секції, а також провести пусконалагоджувальні роботи. Трубопровід планується запустити до кінця поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"6 вересня фахівці трубоукладальної баржі "Фортуна" здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік 2", - цитує агентство заяву оператора проєкту Nord Stream 2 AG.
Зазначається, що наступним кроком стане стикування газопроводу з береговою ділянкою Німеччини та секцією з вод Данії. Після цього будуть проведені пусконалагоджувальні роботи. Ввести в експлуатацію трубопровід планується до кінця 2021 року.
Нагадаємо, раніше глава австрійської OMV, яка бере участь у проєкті, Райнер Зеле заявив, що будівництво газопроводу завершиться наступного тижня.