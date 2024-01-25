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Морские перевозки остаются дорогими из-за ставок страхования

Фото: морские перевозки остаются дорогими из-за ставок страхования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В украинские морские порты в декабре 2023 года зашли суда совокупным дедвейтом 8,8 млн т, что на 92% больше, чем было в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Благодаря работе временного морского коридора, пропорция объемов перевалки в портах "большой воды" и Дуная приобретает все более традиционный вид. Если в ноябре из 4,5 млн т дедвейта 1,7 млн т пришлись на дунайские порты и 2,8 млн т – на черноморские, то в декабре соответствующие показатели составили уже 1,3 млн т и 7,5 млн т.

Однако фрахтовый рынок Черного моря в декабре характеризовался сдержанным уровнем активности, указывают в Maritime Logistics.

Перевозки из украинских портов проходили регулярно, что позволило судовладельцам немного повысить ставки в конце периода на фоне погодных условий.

"Главным грузом в этом периоде продолжало оставаться зерно, направлявшееся в направлениях Средиземного моря и Египта. В течение декабря в направлении портов Великой Одессы наблюдался достаточно высокий интерес. повысился", - комментируют логисты.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки значительно снизятся.

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