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Морпехи ВСУ показали видео отработки по позициям россиян по реактивным системам

Иллюстративное фото: морпехи ВСУ показали видео отработку по позициям россиян по реактивным системам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные ударили по позициям россиян по реактивным системам. Видео отработки по оккупантам было опубликовано в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стратком ВСУ.

В этот раз по российским позициям ударили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

"Николаевские морпехи-реактивщики мастерски обеспечивают аншлаги российских солдат на концерте Кобзона", - подписано видео.

Потери РФ в сутки

В сутки ВСУ ликвидировали еще 810 российских захватчиков, таким образом общее количество потерь вражеских войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составляло уже около 388 750 человек. Также бойцы ВСУ уничтожили 31 артсистему и 13 ББМ противника.

В частности, за сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили два состава боеприпасов оккупантов и два важных объекта врага. Кроме того, удалось "отминусовать" 332 военных РФ и 170 дронов.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 66 боевых столкновений. Враг активно штурмует населенные пункты к северу и югу от Авдеевки и Марьинском направлении в Донецкой области. В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, удерживают позиции на левобережье Херсонской области.

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Вооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ