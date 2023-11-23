Морозно и ветрено: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в северной части нашей страны небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Синоптики предупреждают о шквалах на севере и западе Украины. Порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах - 25 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей от -2 до +3 градусов, на востоке Украины -2 -7 градусов, а на юге днем до +5.

Ночью температура опустится до -4 -9 градусов, на севере будет от -10 до -15. На юге и на Закарпатье ночью от 0 до -5 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Днем порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут около нуля, а ночью -6 -8 градусов.

Снег и гололедица

Напомним, в последние дни большинство областей Украины накрыл первый снег. Вчера заснежило и столицу.

Из-за зимней непогоды на дорогах появился гололед, что повлекло много аварий. Так, за полдня полиция зафиксировала в Украине 46 ДТП, среди которых были и смертельные. В результате аварий за вчера погибли 3 человека, 57 травмированы.