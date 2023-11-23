RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Морозно и ветрено: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня мороз и ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 23 ноября, будет морозной. В некоторых областях ожидается снег и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в северной части нашей страны небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Синоптики предупреждают о шквалах на севере и западе Украины. Порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах - 25 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей от -2 до +3 градусов, на востоке Украины -2 -7 градусов, а на юге днем до +5.

Ночью температура опустится до -4 -9 градусов, на севере будет от -10 до -15. На юге и на Закарпатье ночью от 0 до -5 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Днем порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут около нуля, а ночью -6 -8 градусов.

Снег и гололедица

Напомним, в последние дни большинство областей Украины накрыл первый снег. Вчера заснежило и столицу.

 

Из-за зимней непогоды на дорогах появился гололед, что повлекло много аварий. Так, за полдня полиция зафиксировала в Украине 46 ДТП, среди которых были и смертельные. В результате аварий за вчера погибли 3 человека, 57 травмированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаСнегопад