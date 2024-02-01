Морозный январь: климатологи подвели итоги самого холодного месяца в Киеве

Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура под утро снизилась до 15,8 градусов мороза, а теплее всего - 31 января, когда максимальная температура достигла 7,3 градуса тепла.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 48 мм, или 130% климатической нормы.

Эффект Эль-Ниньо

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

Явление Эль-Ниньо, вызывающее потепление, которое возникло в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развивалось летом, вероятно, еще больше усугубит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после достижения пика.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ожидается близко к норме.