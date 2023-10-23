Морозное утро — не помеха: в сети АЗК UPG стартовали продажи сезонного EURO DIESEL до минус 17°С

Эксперты советуют с наступлением холодов и в зимнее время выбирать топливо, соответствующее температуре воздуха. Национальная сеть АЗК UPG позаботилась о своих клиентах, ведь продажа устойчивого к низким температурам сезонного EURO DIESEL началась. Первая партия топлива, которое компания импортировала с Ближнего Востока, а именно из Омана, уже доступна автолюбителям на автозаправочных комплексах UPG.

Дизтопливо обеспечивает бесперебойную работу двигателя авто при понижении температуры воздуха до минус 17°C. В компании сообщили, что привезли высококачественный продукт стандарта Евро-5, имеющий образцовые качественные характеристики. Прежде всего, речь идет о цетановом числе — в сезонном EURO DIESEL от UPG этот показатель выше отметки 56 (в зависимости от партии). Также в продукте отмечается низкое содержание серы – 3,6.

"Первые прохладные утра ощутимо бодрят, поэтому чтобы у наших клиентов не было хлопот со своими авто, начинаем продажу сезонно EURO DIESEL. Заботимся о том, чтобы каждый украинский водитель чувствовал себя готовым к зиме и всегда отправлялся в путь уверенно.

Топливо, которое сегодня поступило в продажу, отвечает высоким техническим характеристикам. Достоинства очевидны: заправляясь качественным сезонным дизелем, вы заботитесь о своем автомобиле, ведь оберегаете его топливную систему, обеспечиваете стабильную и безопасную эксплуатацию двигателя зимой, заботитесь об экологии. Продолжаем работать, наращивая поставки", — прокомментировала маркетинг-директор сети Надежда Ганулич-Манукян.

Меньший расход, а значит, экономия средств — еще одно преимущество, которое отмечают водители, использующие топливо повышенного качества. Вместе с тем, наполняя бак, вы заботитесь и об окружающей среде, ведь пятый экологический стандарт предусматривает более строгие требования к степени очистки от загрязняющих окружающую среду частиц.

EURO DIESEL на АЗК UPG с Ближнего Востока (фото: пресс-центр компании)

В компании также заверили, что этой зимой украинские водители могут быть спокойны: благодаря собственному логистическому ресурсу поставки топлива будут бесперебойными.

Такое преимущество сеть получила благодаря собственному терминалу в Европе для хранения и перевалки нефтепродуктов, а также существующему автопарку бензовозов, который сегодня является крупнейшим в стране. Все это положительно влияет и на формирование цен для конечного потребителя: ценовая политика UPG остается стабильной — цифры на стелах АЗК сети традиционно являются одними из самых лояльных на рынке. Это отличная возможность сэкономить, одновременно наполняя бак авто топливом хорошего качества.

Сеть также анонсирует поставки зимнего дизеля и «Арктики», которые лучше всего использовать в максимально холодные периоды зимы.

Уже традиционно UPG призывает водителей вовремя подготовить свои авто к снижению температуры: заменить комплект летних шин на зимние, еще раз убедиться, что автомобиль полностью исправен, не забыть залить качественный сезонный морозостойкий омыватель стекла, который можно приобрести на АЗК сети. И, конечно, использовать исключительно сезонный дизель, соответствующий температуре воздуха