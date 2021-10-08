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Від морозу до +17: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 8 жовтня на всій території України очікується суха та ясна погода. Температура повітря в деяких регіонах впаде до -1, а місцями підвищиться до +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У північних областях синоптики прогнозують вдень до +11 +14 градусів, а вночі температура впаде до 0 +2.

На заході стовпчики термометра вдень сягнуть +11 +17 градусів, а вночі знизяться до +1+5 градусів.

У східних областях температура повітря вдень очікується в межах +11 +13, а вночі 0 +2 градусів.

На півдні країни вдень синоптики обіцяють +12 +15 градусів, а вночі +3 +7.

Центральну частину країни вдень очікує до +12 +14, а вночі температура знизиться до +1 +3 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +11 +13 градусів, а вночі впаде до +1 +3.

У київській області вночі очікується місцями до -1.

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Погода в УкраїніУкргидометцентр